Colombia: mujeres le envían 20 preguntas a Pastrana del caso Epstein

Con un listado público de 20 preguntas, el colectivo femenino le salió al paso a la respuesta dada en la víspera por Pastrana, quien deslizó cuáles serían para ellas las explicaciones que debería dar, más allá de las versiones que durante los últimos años ha entregado respecto a este caso, que tomó nuevas dimensiones con la liberación de más archivos del pederasta norteamericano.

"Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas", escribió Pastrana, quien agregó: "¿qué respuestas" diferentes a "hechos comprobados" les "resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este gobierno enemigo?".

Las mujeres respondieron hoy que "en atención de su inquietud sobre qué asuntos debe aclararle a la opinión pública, a continuación le formulamos las siguientes preguntas", seguido de una veintena de cuestionamientos.

"¿Estaría usted dispuesto a entregar copias de toda la correspondencia, agenda o documentos que tenga sobre sus interacciones con Epstein y su entorno para que puedan ser examinados por periodistas independientes?", le preguntó el colectivo de mujeres, que añadió en otro cuestionamiento: "¿Por qué se ha rehusado por más de cinco años a pronunciarse a fondo sobre este asunto de interés público?".

Las mujeres desafiaron al exmandatario a responder estas 20 preguntas en una "conversación pública" (ANSA).