Colombia: Murió el senador Miguel Uribe

La condición de salud de Uribe, de 39 años, se agravó este fin de semana producto de "un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central" que llevó a los especialistas que lo cuidaban a manifestar que su pronóstico era "crítico" y "reservado".

A las 01:56 de la madrugada de este lunes, Uribe falleció pese al trabajo "incansable" de los médicos de la clínica Santa Fe de Bogotá que lo atendieron y sometieron a varias cirugías desde que ingresó a ese centro especializado el 7 de junio, tras ser herido.

"Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad.

“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", manifestó en sus redes sociales María Claudia Tarazona, esposa del congresista.

A Uribe le sobrevive un hijo de escasos cuatro años de edad, una coincidencia atroz con su propio pasado, puesto que él a los 5 años perdió a su madre, Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), asesinada el 25 de enero de 1991 mientras permanecía secuestrada por orden de Pablo Escobar, el temible jefe del cartel de Medellín, quien buscaba a sangre y fuego impedir la extradición de capos narcos a Estados Unidos.

Miguel Uribe era uno de los precandidatos presidenciales del partido derechista Centro Democrático (oposición), cuyo máximo líder es el expresidente Alvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión y con detención domiciliaria, quien dijo este lunes al enterarse del deceso que "el mal todo lo destruye, mataron la esperanza".

La muerte del senador y el encarcelamiento del expresidente hacen prever que la campaña de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de mayo próximo buscará reforzar la idea de que el país marcha por mal camino e insistir en su repetida fórmula de seguridad y mano dura, un argumento que en el pasado solo ha producido más violencia y represión social.

El Centro Democrático y otras fuerzas de oposición han sido críticas con el proyecto de "Paz Total" del presidente, Gustavo Petro, que ha intentado entrar en diálogos con varios grupos armados ilegales, bandas criminales, disidentes y organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esa política arrojó pobres resultados y derivó en un evidente incremento de la violencia en varias regiones del país, inclusive con luchas entre esas mismas organizaciones delictivas por el control del narcotráfico y otras actividades criminales.

La violencia se ha incrementado de manera exponencial y en la última presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU ante el Consejo de Seguridad por primera vez abundaron críticas hacia el Ejecutivo por su fallida política de paz y el descuido de los acuerdos del 2016 con las extintas FARC.

Pese a que a la fecha han sido arrestadas seis personas señaladas por la Fiscalía de ser sospechosas del crimen y que los indicios de las autoridades apuntan a que detrás del atentado a Uribe estarían los disidentes del grupo Segunda Marquetalia, sectores de derecha han buscado vincular el atentado y el ataque al gobierno de Petro, al que también señalan del apresamiento del expresidente Uribe, pese a no tener nada que ver con el fallo judicial.

Lo han hecho bajo una lógica política de victimización, pero con un argumento válido, el débil esquema de seguridad que tenía senador fallecido el día del ataque, que se había reducido a tres escoltas de la estatal Unidad Nacional de Protección y un grupo de policías que lo acompañaban ese sábado, sin un plan de cuidado serio, puesto que el atacante, un adolescente de 15 años, le disparó en tres ocasiones por la espalda.

Para Petro, la muerte del congresista de oposición no es otra cosa que "una derrota" del país al sostener que "cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida.

Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante.

Las alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín anunciaron hoy tres días de duelo por la muerte del senador, mientras que su familia avisó que su cuerpo será llevado esta misma tarde a cámara ardiente en el Capitolio Nacional y el miércoles será su sepelio. (ANSA).