Colombia: Murió reconocido periodista deportivo

Durante más de 50 años, Baena Calvo fue comentarista, narrador y periodista que transmitió a lo largo de su carrera varios Mundiales de fútbol, finales del béisbol estadounidense, peleas por títulos mundiales de boxeadores colombianos y copas globales de patinaje.

Su hija, Cecilia "La Chechi" Baena fue múltiple campeona mundial de patinaje sobre ruedas y es considerada una gloria del deporte colombiano.

"Desde el Ministerio del Deporte lamentamos el fallecimiento del periodista cartagenero Eugenio Baena Calvo, voz emblemática del deporte colombiano y padre de nuestra campeona mundial de patinaje Cecilia 'La Chechi" Baena", expresó la cartera deportiva.

Baena Calvo, quien trabajaba para Caracol Radio, era el periodista deportivo más importante de Cartagena de Indias y uno de los más influyentes en todo el Caribe colombiano.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, lamentó su fallecimiento, al sostener que se trató de "una pérdida que en lo personal lamento profundamente. Eugenio no sólo es un referente y sabio del oficio y el deporte en general, sino una extraordinaria persona con una calidez humana excepcional", afirmó el mandatario desde la red social X. (ANSA).