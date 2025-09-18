LA NACION

Colombia: Newblue refuerza su programación de 2026 con vuelos a Azores y Cartagena de Indias

Colombia: Newblue refuerza su programación de 2026 con vuelos a Azores y Cartagena de Indias

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Colombia: Newblue refuerza su programación de 2026 con vuelos a Azores y Cartagena de Indias
Colombia: Newblue refuerza su programación de 2026 con vuelos a Azores y Cartagena de Indias

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Newblue, el turoperador vacacional del Grupo World2Meet, ha anunciado la incorporación de dos nuevos destinos a su oferta para 2026: las Islas Azores (Portugal) y Cartagena de Indias (Colombia). Estas novedades buscan responder a la creciente demanda de viajes experienciales y de calidad. La programación a las Azores contará con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao, mientras que los vuelos a Cartagena de Indias serán directos desde Madrid y operados por World2Fly, que ha ampliado su flota con un nuevo A-330. Con estas incorporaciones, Newblue consolida a Colombia como un destino clave en su estrategia, sumando la oferta de Cartagena de Indias a sus vuelos semanales a Cali y a los paquetes que permiten conectar con Santa Marta y las Islas del Rosario.

El turoperador también mantiene en su catálogo destinos consolidados como Zanzíbar, Mauricio, Albania, Cabo Verde y Egipto. Además, reafirma su liderazgo en el Caribe con múltiples frecuencias semanales a destinos como República Dominicana, el Caribe Mexicano y Cuba.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo cobro la jubilación de septiembre si mi DNI termina en 8
    1

    Anses: cuándo cobro la jubilación de septiembre si mi DNI termina en 8

  2. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    2

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en septiembre 2025

  3. Las decenas de personas que quedaron ciegas en Líbano hace un año por el ataque israelí con beep
    3

    “Mis ojos ya no están”: las decenas de personas que quedaron ciegas en Líbano hace un año por el ataque israelí con beep

  4. ¿Qué saben los mercados que nosotros no?
    4

    ¿Qué saben los mercados que nosotros no?

Cargando banners ...