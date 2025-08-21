Colombia-Nicaragua: Managua da asilo político a exfuncionario

El Ministerio de Exteriores de Nicaragua le notificó a la Cancillería colombiana que "le fue otorgado asilo político" a González "con base a la Constitución Política de la República de Nicaragua, Convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político".

Managua sostuvo que toda persona "tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos", según la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Fiscalía sostiene que González le había ordenado, mientras ejercía como director del Dapre, al entonces director de la oficina que se encarga de atender desastres y calamidades públicas que girara unos US$750.000 al expresidente del Senado, Iván Name, y unos US$250.000 de Cámara de Representantes, Andrés Calle, para que avanzaran las leyes del gobierno en el Legislativo. Por esos hechos ambos están presos.

A finales de 2024, cuando el escándalo de corrupción empezó a extenderse, González abandonó su cargo y viajó a Nicaragua donde se residenció, incluso este año obtuvo apoyo consular por parte de la Embajada de Colombia en Managua para mantener su estatus migratorio.

Pese a que el escándalo salpicó al gobierno de Petro, la noche del miércoles el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó de "inamistosa" la decisión de Nicaragua de acoger a González, quien tiene orden de arresto y pedido en extradición.

"Más que ofender es que si el Presidente de la República pide la extradición de alguien, a cualquier país con el cual existan tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar. Lo que ha sucedido no debió haber pasado", manifestó Benedetti.

