Colombia-Nicaragua: Niegan invitación a fiesta a exfuncionario

Se trata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, acusado de delitos de corrupción, quien fue visto en imágenes en la festividad.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento. La participación de la Embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento, entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país".

Así lo señaló la Cancillería en un mensaje oficial, en el que aseguró que la festividad era "abierta al público y con entrada libre", precisó que se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío, donde "no tiene jurisdicción ni autoridad".

"Es importante aclarar de manera enfática que no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González. Asimismo, se precisa que el Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor González", recalcó Cancillería.

Las redes sociales se inundaron hoy con mensajes de desaprobación, mientras que la prensa local criticó la presencia de González, ex mano derecha del presidente, Gustavo Petro, en una fiesta colombiana realizada el pasado 11 de diciembre y bautizada como "Noche Vallenata Colombia".

La indignación es producto del hecho de que González pidió asilo en Nicaragua en momentos en que la justicia local lo investigaba por presuntamente ordenar la entrega de unos US$750.000 al presidente del Senado Iván Name y de otros US$250.000 al presidente de la Cámara de Representantes (diputados) Andrés Calle, ambos arrestados y procesados por el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno.

Por ese hecho, la Fiscalía acusó a González de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, al tiempo que se ha pedido a Nicaragua que lo remita al país para ser procesado judicialmente. (ANSA).