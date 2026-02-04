Colombia: Niegan a candidato de la izquierda participar en internas

Los miembro del CNE, todos designados por partidos políticos y en su mayoría de derecha, le truncaron esa posibilidad a Cepeda, que calificó el hecho como una violación a sus derechos políticos.

La determinación sostuvo la tesis de que el senador y candidato del Pacto Histórico, el partido del presidente, Gustavo Petro, ya había participado en las internas de esa colectividad el octubre del año pasado y no podía volver a hacer parte de consultas partidistas.

Cepeda dijo que ante la determinación del órgano electoral, la determinación de su partido será la de ir a la primera vuelta de las presidenciales, del 31 de mayo, aunque tenga que enfrentar a otro candidato del progresismo.

El presidente Petro calificó la decisión del CNE de un "golpe" que impide "el derecho fundamental a elegir y ser elegido", por lo que pidió interponer las acciones legales necesarias para corregir la determinación.

La definición de los candidatos que participarán en las internas tanto de los sectores de izquierda, centro y de derecha debe concretarse antes del próximo fin de semana, de manera que la Registraduría tenga el tiempo suficiente para elaborar los tarjetones que se entregarán a los votantes el 8 de marzo.

