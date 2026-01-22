Colombia: niegan ingreso de mujer extranjera tras alerta por explotación sexual

Este es el primer caso de una mujer extranjera a la que Migración Colombia le negó el ingreso, luego de arribar a Medellín (noroeste) procedente de Houston (Texas) y presentar "anotación" en el programa Angel Watch.

"No permitiremos el ingreso al país de personas que representen un riesgo, sin importar su nacionalidad o género. La cooperación internacional y el uso de sistemas de información como Angel Watch son fundamentales para anticiparnos y actuar de manera preventiva", precisó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia.

El organismo de control migratorio señaló que en 2025 se impidió el ingreso al país de 110 extranjeros, por anotaciones y alertas relacionadas con delitos sexuales con menores de edad.

(ANSA).