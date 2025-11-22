Colombia "no acepta" omisión a salida de energías fósiles en la COP30

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, se opuso al acuerdo de la COP30 que omite una hoja de ruta para el abandono de las energías fósiles, aprobado este sábado en Belém.

Colombia es uno de los más de 80 países que solicitaban una alusión directa a este tipo de combustibles, pero no lograron imponerse a la resistencia de países productores de petróleo y emergentes. El texto solo propone acelerar la acción climática de forma "voluntaria".

"No acepto que en la declaración de la COP 30 no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles", dijo el mandatario en X.

als/dga