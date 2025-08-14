Colombia: No hay carros blindados para todos, Gobierno

“No hay vehículos disponibles para cubrir a toda la demanda de personas que están en este momento en actividad y además no podemos quitarle a los líderes sociales para cubrir a los políticos, tenemos que mantenerlos porque la protección se hace en virtud del riesgo de las personas”, afirmó Rodríguez.

Lo hizo al concluir la reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe) citada para este jueves por el Ministerio del Interior, tras el ataque con disparos a la camioneta blindada en la que se movilizaba el representante a la Cámara (diputados) Julio César Triana, en carreteras del departamento del Huila (sur).

Triana salió ileso del atentado ocurrido la noche del miércoles cuando salía del municipio de La Plata y un grupo de hombres armados le disparó a su vehículo en varias ocasiones. Al parecer se trataría de disidentes del Estado Mayor Central, que posteriormente entraron en combate con el Ejército.

El ataque al congresista del opositor partido de derecha Cambio Radical ocurrió horas después de que se llevara a cabo el sepelio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado en Bogotá, un hecho que ha sido criticado por varios sectores políticos dado que el congresista el día del ataque no tenía a todos sus escoltas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “no hay ninguna zona vedadas en el territorio colombiano, pero sí hay unas que requieren mayor precaución, mayor atención”, añadió que el “terrorismo” aparece cuando los grupos criminales están “muy débil”. (ANSA).