Colombia: no hay presiones de EE. UU. en caso de escudo antidrones, MinDefensa

Sánchez señaló que, aunque el tema está vinculado a la relación entre Bogotá y Washington, "no significa que sea un condicionante o una obligación", en declaraciones a Blu Radio

"Las decisiones que tomamos son netamente autónomas y responden a los intereses de Colombia, incluyendo aspectos de interoperabilidad y cómo nos relacionamos en seguridad y defensa a nivel global. Nuestra relación se centra en el hemisferio occidental, donde enfrentamos problemas de seguridad", enfatizó el ministro

La administración de Gustavo Petro planea invertir alrededor de US$1.700 millones en la construcción del escudo nacional antidrones, con el objetivo de contrarrestar los ataques perpetrados por grupos armados ilegales contra las fuerzas militares y policiales, quienes utilizan drones de fabricación artesanal equipados con explosivos

Sánchez reafirmó que la tecnología a adquirir será de "tipo occidental", para garantizar la compatibilidad con otros sistemas de defensa utilizados por las tropas. (ANSA)