Sin brillo, pero con una defensa s贸lida y algunas caras nuevas para el futuro, Colombia arranc贸 el premundial sudamericano sumando cuatro puntos de seis posibles y secunda a las potencias Brasil y Argentina en la tabla de posiciones.

Una victoria por la m铆nima diferencia en casa frente a Venezuela y un sufrido empate sin goles en Chile marcaron el inicio de la era del聽DT argentino N茅stor Lorenzo, quien busca devolver a la selecci贸n cafetera a la m谩xima cita del f煤tbol mundial tras ausentarse de Catar-2022.

"Tranquilo estoy por el trabajo y porque veo futuro. No por el juego de hoy ni por el resultado", dijo a la prensa Lorenzo tras el partido del martes en Santiago, en el que el portero cafetero Camilo Vargas y la acertada intervenci贸n del VAR para anular un gol chileno impidieron la derrota.

Sus dirigidos, en cambio, a duras penas vieron la cara del portero rival. Y el fantasma de la sequ铆a goleadora que dej贸 a los cafeteros afuera del 煤ltimo mundial comienza a rondar.

"No fue el partido de nosotros (...) no esperaba que no encontr谩ramos el bal贸n y no tuvi茅ramos situaciones, pero se present贸 as铆", opin贸 Giovanni Hern谩ndez, integrante de la selecci贸n colombiana que gan贸 la Copa Am茅rica de local en 2001, en entrevista con Caracol Radio.

"Ganas hay, la idea t谩ctica la hay. Nos falta estilo (...) tenemos que mejorar la parte ofensiva. Tenemos los hombres para hacerlo", pidi贸 el exjugador de Colo Colo.

- Solo 45 minutos -

Tanto en los amistosos preparatorios ante Corea del Sur y Alemania como en sus dos primeras salidas oficiales, la Colombia de Lorenzo mostr贸 un patr贸n similar: juega mal los primeros tiempos y despierta en el complemento.

"Elogiamos los segundos tiempos de la selecci贸n porque se ha ganado los elogios, pero es justo hablar de c贸mo nos estamos malacostumbrando a unos primeros tiempos muy flojos, sin ideas y con muchos errores en salida (...) Es una tendencia鈥, escribi贸 en la red social X (antes Twitter) el analista deportivo Alejandro Pino.

Lorenzo admiti贸 en conferencia de prensa en Santiago que a su equipo le "cost贸 mucho salir de la mitad de la cancha en el primer tiempo".

"En el segundo tiempo ya nos asentamos, nos serenamos y fuimos m谩s precisos", valor贸 el estratega, pupilo del tambi茅n argentino N茅stor P茅kerman, quien llev贸 a Colombia a los mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018.

En su primera convocatoria oficial combin贸 a figuras de aquellas campa帽as como James Rodr铆guez y Juanfer Quintero- quienes ingresaron en la segunda parte ante Chile para enderezar el rumbo- con figuras j贸venes llamadas a relevarlos como el atacante del Aston Villa Jhon J谩der Dur谩n (19 a帽os) y el extremo del Fluminense Jhon Arias (25 a帽os).

"Tenemos que ser realistas, el recambio que hoy tenemos son chicos muy j贸venes que van a ir asent谩ndose poco a poco durante la eliminatoria", anticip贸 Hern谩ndez, quien se declar贸 a favor de seguir llamando a los experimentados para "potenciar" a la siguiente camada.

En la siguiente doble fecha del clasificatorio, Colombia se pondr谩 a prueba ante Ecuador y Uruguay, equipos que la superaron en el camino al pasado mundial y rivales directos en la pelea por los cupos al Mundial de Norteam茅rica-2026, que tendr谩 por primera vez un m铆nimo de seis equipos sudamericanos y la posibilidad de uno m谩s por repesca.

Para Macnelly Torres, integrante de la selecci贸n cafetera que clasific贸 a Brasil-2014, la doble fecha de octubre "ser谩 una jornada crucial".

"Vamos a tener dos rivales de mucho peso, ojal谩 Lorenzo pueda trabajar m谩s con estos jugadores para poder automatizar y tener un equipo m谩s compenetrado" en ataque, pidi贸 el exjugador de Atl茅tico Nacional y Colo Colo.

