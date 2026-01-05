Colombia: normalidad en frontera con Venezuela, Migración Colombia
Unas 70.000 personas cruzan diariamente
La zona de los 2.200 kilómetros de frontera común con más movimientos de personas es la de Norte de Santander con el Táchira, en el noreste, con 66.782 entradas y 66.922 salidas de personas.
En el este, en el departamento de Arauca y el estado venezolano de Apure, se han movilizado 6.418 personas de entrada y 6.080 de salida, señaló Migración.
En La Guajira, en el extremo norte de Colombia, se han reportado 396 entradas y 386 salidas de personas, con "comercio reducido, pero flujos normales", detalló la estatal.
El Ejército precisó que se mantienen los controles a lo largo de la frontera en Norte de Santander para resguardar la seguridad e integridad del territorio.
"El Ejército Nacional de Colombia, las tropas de la Segunda División, y en lo que corresponde hoy a la Vigésima Brigada se encuentra desplegando operaciones en el territorio de Norte de Santander con el fin de garantizar la seguridad y la soberanía del territorio", afirmó el coronel Jhonatan Arcos, comandante del Grupo de Caballería Mediano Nø.5 General Hermógenes Maza.
(ANSA).