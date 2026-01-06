Colombia: nota verbal a Washington por dichos de Trump

La Ministra de Exteriores señaló que para tal efecto sostendrá hoy una reunión en Bogotá con el encargado de la embajada norteamericana, John MacNamara, a quien se le transmitirá la molestia local por los señalamientos de Trump que volvió a acusar a Petro de nexos con el narcotráfico y deslizó la posibilidad de adelantar en el país un operativo militar similar al realizado en Venezuela.

"La reunión que tendremos hoy con el representante de Estados Unidos es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas, que no lo son, como lo hemos dicho, solamente para el presidente, Gustavo Petro, sino que queremos que entiendan y que la sociedad entienda que es nuestro presidente elegido democráticamente".

Así lo manifestó Villavicencio en conferencia de prensa, al sostener que "una ofensa contra el Presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo".

Colombia ha puesto en entredicho la intervención de Washington en Caracas y la detención de Maduro, al reclamar por la violación a la soberanía a ese país e insistir en que América Latina y el Caribe son una región de paz, que dirime sus conflictos mediante el diálogo. (ANSA).