Colombia: nueva condena por el crimen de Miguel Uribe

A Mora la Fiscalía lo acusó de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Las autoridades demostraron ante el juez de la causa que el implicado hizo parte de la logística implementada por el grupo criminal que ejecutó el magnicidio. Su labor consistió en conducir el vehículo en el que se hicieron labores de reconocimiento del lugar donde se perpetró el atentado y luego trasladar a los implicados que entregaron el arma con la que se ejecutó el asesinato.

Uribe recibió tres impactos de bala el 7 de junio de 2025 en un parque en Bogotá, mientras adelantaba una reunión política con residentes del sector. Sobrevivió al atentado durante unos dos meses hasta que el 11 de agosto murió en el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá.

Las autoridades han arrestado a nueve personas por este crimen; con Mora son tres los que ya fueron condenados.

El primero fue el menor de edad que le disparó a Uribe, quien recibió una sanción bajo los términos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Spa) y está detenido, además de Katherine Andrea Martínez Martínez, condenada a 21 años y 2 meses de prisión por ser la encargada de trasladar el arma con la que se cometió el crimen y participar en los planes del asesinato. (ANSA).