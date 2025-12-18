Colombia: Nuevo hallazgo en La Escombrera en Medellín

Se trata de una joven de 17 años de la Comuna 13 de Medellín, dada como desaparecida el 24 de agosto de 2002, por parte del llamado Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El cuerpo de la menor de edad fue hallado por un equipo forense el pasado 15 de julio, en medio de las labores de recuperación de restos humanos en ese lugar.

Mediante labores adelantadas por especialistas del Instituto Nacional de Medicina Legal se pudo establecer plenamente su identidad, lo que dio pie a la búsqueda de su familia para la entrega del cuerpo, detalló la JEP.

"La Escombrera" fue señalado por los parientes de víctimas de la violencia paramilitar en Medellín como un depósito de cadáveres, una denuncia que no fue atendida antes por las autoridades, hasta que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas, ambas instituciones creadas en el marco de los acuerdos de paz con las extintas Farc, iniciaron este año un proceso de recuperación que permitió hasta ahora extraer siete cuerpos, de los cuales cinco han sido plenamente identificados.

La Comuna 13 es un sector compuesto por 22 barrios de Medellín (noroeste) que surgió en medio de la informalidad y por años fue lugar de disputa de grupos armados ilegales.

En octubre de 2002 el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) ordenó la llamada Operación Orión, bajo el supuesto de erradicar de la zona la presencia de grupos guerrilleros, lo que permitió la expansión y dominio paramilitar, en medio de denuncias de cientos de desapariciones y arrestos ilegales.

La Comuna 13 ha puesto pausa a sus tragedias y se ha convertido en un lugar de alta afluencia de turismo, que busca conocer la superación de la violencia de Medellín, a través del trabajo de la comunidad mediante el arte, la cultura y la culinaria. (ANSA).