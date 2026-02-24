Colombia, nuevo pasaporte a partir de abril

Mientras Petro aseguró sin datos de respaldo que el nuevo documento será "uno de los mejores pasaportes del mundo", en particular por su nivel de seguridad; la Ministra de Exteriores destacó el hecho de que la libreta está acorde con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

"El nuevo pasaporte colombiano se ajusta plenamente a las disposiciones de la OACI, garantizando interoperabilidad global, seguridad y confianza en cada frontera", afirmó la Canciller, durante la presentación del documento, en Casa de Nariño, sede presidencial.

El Ministerio de Exteriores destacó que el pasaporte tendrá lectura mecánica y electrónica encriptada, microchips de última generación, fotografía fantasma, tintas metálicas y microtextos, además de una serie de detalles que podrán verse bajo luz ultravioleta, entre ellos mariposas amarillas o la letra del himno nacional.

En los últimos años la elaboración de las libretas estaba en manos de una empresa privada, razón por la que Petro se empecinó en que el documento se elaborara por parte del Estado, al advertir del riesgo de que particulares tuvieran la información de los colombianos. (ANSA).