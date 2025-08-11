Colombia: Oficinas de la ONU lamentan muerte de senador

Naciones Unidas, a través de dos de sus oficinas en Colombia, lamentó este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien permaneció poco más de dos meses internado en una clínica en Bogotá, tras ser objeto de un atentado, mientras adelantaba su campaña electoral.

"Lamentamos profundamente la muerte del Senador Miguel Uribe, luego del atentado en su contra el 7 de junio. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia. Llamamos al respeto por la vida de todas las personas y por unas próximas elecciones libres de violencia", expresó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Mientras que la Misión de Verificación de Naciones Unidas en el país manifestó que es "imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia", al tiempo que envió un mensaje de "condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas" del congresista asesinado.

Para esa dependencia de la ONU es "fundamental avanzar decididamente en las investigaciones de la justicia que conduzcan al esclarecimiento y juzgamiento de estos hechos".

