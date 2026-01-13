Colombia ofrece bonos en dólares en tres tramos: IFR

13 ene (Reuters) - Colombia salió ⁠al mercado ⁠el martes con una oferta de ⁠bonos ‌soberanos a ​tres, cinco y ​siete años para propósitos ‌presupuestarios generales ‌y ​que se espera que se coloquen en la misma jornada, publicó IFR, un servicio de información ⁠financiera de LSEG.

Las guías ​iniciales muestran unas tasas de 5,65% para el bono a tres años, 6,35% para ⁠el de cinco años y ​6,75% para el de siete, según el ‍reporte.

Bloomberg publicó, por su parte, que la deuda que ofrece el soberano ​alcanza a los 5.000 millones de dólares. (Escrito por Javier ‍López de Lérida)