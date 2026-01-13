Colombia ofrece bonos en dólares en tres tramos: IFR
13 ene (Reuters) - Colombia salió al mercado el martes con una oferta de bonos soberanos a tres, cinco y siete años para propósitos presupuestarios generales y que se espera que se coloquen en la misma jornada, publicó IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
Las guías iniciales muestran unas tasas de 5,65% para el bono a tres años, 6,35% para el de cinco años y 6,75% para el de siete, según el reporte.
Bloomberg publicó, por su parte, que la deuda que ofrece el soberano alcanza a los 5.000 millones de dólares. (Escrito por Javier López de Lérida)