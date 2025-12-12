Colombia ofrecerá 14 áreas para exploración y producción de cobre en próxima ronda

BOGOTÁ, 12 dic (Reuters) - Colombia ofrecerá 14 áreas para la exploración y producción de cobre, informó el viernes la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Lina Franco.

Los bloques de la ronda, que será lanzada el lunes, están ubicados en los departamentos de Antioquia, Cesar, La Guajira y Tolima, precisó Franco durante un evento en Bogotá, sin ofrecer más detalles.

Según la ANM, solo el 2,5% del territorio colombiano cuenta con títulos mineros, equivalente a 2,9 millones de hectáreas, de las cuales el 98% corresponde a minería de pequeña y mediana escala.

"Tenemos 14 áreas que tienen gran potencial de estos minerales polimetálicos", dijo Franco.

Actualmente existen en el país 354 títulos mineros con potencial de cobre, equivalentes al 0,43% del territorio, de los cuales solamente seis títulos se encuentran en explotación activa, según datos de la ANM.

