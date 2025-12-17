Colombia-ONU: Advierten de violencia en zona indígena al norte

Este año esa oficina de Naciones Unidas documentó cuatro masacres y ocho denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos en los municipios que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena.

Campbell dijo que los pueblos indígenas violentados son los Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayúu sin mencionar a los autores de esas agresiones, aunque los informes de su oficina atribuyen esos abusos a grupos armados ilegales.

Sostuvo que durante su visita a la región fue testigo de cómo "la población sufre y tiene mucho miedo. He podido escucharlos y verlos llorar por el abandono y por la impotencia que viven por las acciones de los grupos armados no estatales y por la falta de protección del Estado", advirtió.

La oficina de Campbell reclamó acciones inmediatas del Estado para frenar esta violencia, le pidió a los grupos ilegales abandonar el reclutamiento de menores, así como un trabajo estructural para erradicar el maltrato hacia las mujeres en esa parte del país. (ANSA).