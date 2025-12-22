Colombia: ONU DDHH denuncia violencia contra población en Arauca

"La población está sufriendo de inacción y la ausencia del Estado. Llamamos al Estado a cumplir con sus obligaciones de proteger la población, de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a las lideresas y líderes sociales y, sobre todo, a los líderes de juntas de acción comunal", afirmó Campbell.

El representante de la ONU Derechos Humanos aseguró que, durante una visita reciente a ese departamento, se encontró con relatos y denuncias de miedo y zozobra por parte de las comunidades, que reclaman la presencia estatal.

"Las víctimas de múltiples vulneraciones de derechos humanos con las que me reuní en Arauca viven con dolor, miedo y la sensación de que han sido olvidadas por el Estado, por todos, excepto por los grupos armados no estatales, cuya dura opresión es insoportable. Se merecen algo mejor", denunció.

Añadió que las organizaciones al margen de la ley ejercen violencia a través del homicidio, el reclutamiento de menores de edad, las amenazas y la presión. (ANSA).