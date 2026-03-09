Colombia: onu ddhh reclamó atención a la violencia en Sierra Nevada de Santa Marta

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados denominados como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo sostienen desde el fin de semana enfrentamientos en esa zona del norte del país por control territorial.

Esa disputa afectó de manera directa a la comunidad de los arhuacos, quienes en la víspera tuvieron que ver morir a uno de los suyos, soportar el uso de granadas en su territorio, lo que causó que se reportaran heridos, además de amenazas, malos tratos y retenciones.

La situación resultó tan grave que la Defensoría del Pueblo pidió que se estableciera un "corredor humanitario" para poder atender a las comunidades afectadas y a los heridos.

Ante este panorama, ONU Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia desatada por estas organizaciones en esa zona del país, al tiempo que le pidió a las autoridades aumentar sus acciones para garantizar "La protección de la vida y de los derechos humanos del Pueblo Arhuaco y de todas las comunidades afectadas". (ANSA).