Colombia: ONU pide a Petro implementar ley "son niñas, no esposas"

Pese a que ambas agencias destacaron la labor del Ejecutivo que impulsó esta norma, en vigencia desde hace un año, le propusieron que para afianzar su puesta en marcha plena es necesario inyectar recursos económicos y humanos para ampliar su radio de acción.

Así como asegurar que todas las acciones de la norma giren en torno a los derechos, necesidades y voces de los menores de edad, además de mejorar las capacidades de los funcionarios encargados de prevenir este tipo de uniones, entre otras sugerencias.

“La eliminación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas es una responsabilidad colectiva. Cada niña y adolescente en Colombia tiene derecho a crecer, decidir, ejercer su autonomía y construir su futuro libre de violencias”, dijeron las dos agencias en mensaje mutuo.

La norma en cuestión fue aprobada en febrero del año pasado en el Legislativo bajo el nombre de "son niñas, no esposas" y puso al país en la vanguardia en la región frente a este tipo de prácticas sociales arraigadas y socialmente aceptadas, que a la luz de la legislación actual se entienden como actos de violencia y discriminación contra las mujeres. (ANSA).