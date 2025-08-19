LA NACION

Colombia: ONU pide no reducir presupuesto de la Defensoría

"Invertir recursos hoy en la Defensoría del Pueblo y en la promoción y protección de los derechos humanos es quizás la inversión más inteligente que pueden hacer el Gobierno y el Congreso para prevenir la violencia y garantizar una paz duradera y un desarrollo sostenible", afirmó Scott Campbell, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En una carta enviada la semana pasada por la Defensoría a la representante a la Cámara, Katherine Miranda, de la Comisión Tercera, se advirtió que este año se redujo el presupuesto interno en más de US$300 millones, lo que se tradujo en menos analistas de alertas tempranas, menor capacidad de respuesta humanitaria y reducción en la atención a víctimas, entre otras.

Campbell advirtió que recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo es "reducir la posibilidad de acceso y garantía de los derechos humanos de millones de personas" en condición de vulnerabilidad, por lo que llamó al Ejecutivo y al Congreso a "fortalecer el presupuesto" del organismo del Estado que defiende, protege y promueve los derechos humanos. (ANSA).

