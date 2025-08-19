Colombia: Opinión de Mininterior sobre buques de EEUU

“Yo creería que es un poco más de intimidación que algo real que pueda pasar, por lo menos eso es algo que quiero creer yo”, afirmó el jefe de la cartera política, en declaraciones a Caracol Radio.

Sostuvo que no cree que se trata de “un tema de una acción militar”, al reiterar que podría tratarse de “algo de intimidación para un proceso de negociación”, que estaría relacionada con el petróleo, a manera de análisis personal y sin información oficial.

Este martes surgió la versión mediática de que tres destructores estadounidenses, los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, se dirigen hacia una zona cercana a las costas venezolanas en el Mar Caribe, lo que abrió la puerta a todo tipo de especulaciones.

El congresista republicano Carlos Giménez preguntó desde su cuenta de X “¿Qué hará el tirano Nicolás Maduro cuando lleguen los 3 buques destructores de Estados Unidos a las costas de Venezuela?”, al tiempo que respondió que “Nicolás, bufón lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”.

El pasado 31 de julio, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que se elevaba a US$50 millones la recompensa para lograr el arresto de Nicolás Maduro. (ANSA).