Colombia: Oposición venezolana lamenta muerte de Uribe

“Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay”, difundió Machado en sus redes sociales para enviar un mensaje de aliento a la familia del joven senador y precandidato presidencial.

“Que Dios les llene de fuerza para continuar el camino sin la presencia física de Miguel. Su vida y su lucha son un testimonio ejemplar que los acompañará siempre... Luchar por la Libertad y la Paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria”, dice Machado.

Lo definió como “un amigo entrañable de Venezuela y un aliado inquebrantable en la lucha por la libertad”.

Desde su exilio en Madrid, González Urrutia destacó que en octubre pasado se reunió con Uribe Turbay y hablaron sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de Colombia. “Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos”, apuntó.

“Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor.

También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países”, publica González.

“El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos”, agrega. (ANSA).