Colombia: otro ataque con drones de la guerrilla

De acuerdo con el reporte de la Décima Quinta Brigada del Ejército, las tropas fueron atacadas de manera indiscriminada con "drones equipados con artefactos explosivos" improvisados, por integrantes de la facción denominada Frente Ernesto Che Guevara del ELN.

Los uniformados heridos son un suboficial y nueve soldados, quienes "presentan lesiones y aturdimiento por esquirlas" a consecuencia de la detonación de un explosivo artesanal, lanzado desde uno de los drones.

Los militares heridos fueron evacuados de la zona en aeronaves de la Fuerza Aeroespacial y conducidos a centros hospitalarios, precisó el Ejército, que rechazó el atentado por el uso de armas no convencionales y la violación al derecho internacional humanitario (DIH).

"Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH y con los cuales pone en grave riesgo a las poblaciones", expresó un mensaje castrense. (ANSA).