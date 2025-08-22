Colombia: Padre de Miguel Uribe, en su lugar como candidato

Miguel Uribe padre ocupará el lugar que ocupaba su hijo, asesinado en un atentado ocurrido en Bogotá el pasado 7 de junio, que lo mantuvo durante dos meses en un centro especializado y finalmente falleció el 11 de agosto.

"El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida", dijo la colectividad.

El Centro Democrático precisó que, al igual que los demás precandidatos, Miguel Uribe Londoño está obligado a "participar de todos los debates y actividades del partido", que escogerá a su candidato único a las elecciones presidenciales de 2026, mediante una encuesta internacional.

El candidato elegido por ese partido, creado alrededor de la figura del expresidente Alvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero en libertad por decisión de un Tribunal local, competirá en marzo en una consulta que realizarán los sectores de oposición para escoger un único candidato. (ANSA).