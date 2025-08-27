Colombia: Padre de Miguel Uribe oficializa su precandidatura

“Colombianos, hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano, la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas. Una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible. De este sacrificio, nació un juramento que hoy hago público: Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia, ni frente a la violencia”, afirmó Uribe Londoño.

Sostuvo que su campaña “no nace de la ambición, sino del sacrificio” y aseguró que su proyecto político está desligado de la “rabia”, pero invadido de “dignidad”.

“Hoy anuncio: me entrego por completo a esta causa. El mismo día que enterré a Miguel, en un acto público le ofrecí al presidente Alvaro Uribe Vélez y a nuestro partido, para que juntos decidiéramos los destinos de esta causa, sin saber que unos días después el mismo presidente Uribe nos invitaría generosamente, a la familia, a asumir en primera persona las banderas de este proceso”, apuntó Uribe Londoño, de 72 años de edad.

El padre del congresista asesinado se suma a las postulaciones de las senadoras Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, además de Andrés Guerra, cuyo partido escogerá a finales de este año a un único candidato mediante una encuesta internacional.

El elegido se someterá a la consulta que hará la derecha del país en marzo para escoger un candidato único a las elecciones de mayo de 2026. (ANSA).