Colombia: Países de la región cuestionan acciones de EEUU en Venezuela

Para estas naciones, la situación interna de Caracas debe encontrar una solución a través del "diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad" interna que abarque "todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional", dijeron en un comunicado conjunto.

Sostuvieron que Latinoamérica y el Caribe son una región de paz, cuyas naciones se han consolidado y caracterizado por el respeto mutuo y el rechazo a la intervención de terceros, por lo que llamaron a la "unidad", más allá de las "diferencias políticas", para hacerle "frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional".

"Asimismo, exhortamos al Secretario General de Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional", exigieron los países firmantes.

Añadieron que les preocupa "cualquier intento de control gubernamental" y de "apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" de Venezuela, al sostener que resulta "incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región".

El mensaje surge un día después de que Washington efectuara un ataque militar contra puntos estratégicos de Venezuela y se llevara preso al presidente de esa nación, Nicolás Maduro.

(ANSA).