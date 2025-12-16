Colombia: Paloma Valencia, candidata presidencial del uribismo

Abogada y filósofa de 47 años. Valencia es una firme defensora de Donald Trump y de su presión sobre Venezuela para obligar a la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

De ser elegida presidenta de Colombia, la candidata del Centro Democrático ya ha indicado que colaborará con los líderes de la oposición venezolana, Edmundo González y María Corina Machado.

El anuncio de la elección se hizo en evento público en el que el partido señaló que se hicieron dos consultas, una de ellas a 2.109 militantes mediante entrevistas y además de un sondeo a unos 5.000 simpatizantes de derecha.

Nieta del expresidente Guillermo León Valencia (1962-1966) y con tres periodos consecutivos en el legislativo, Valencia se impuso por encima de las también congresistas del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Los otros precandidatos que salieron poco antes de la elección fueron Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe, y Andrés Guerra.

"Paloma representa todo lo que es la exigencia de la nueva política. Ella y sus compañeras no tienen manchas de corrupción", afirmó Uribe, en un mensaje virtual, en el que sostuvo que su partido tiene "una candidata con todos atributos para generar la confianza de las nuevas generaciones". (ANSA).