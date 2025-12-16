Colombia: Paloma Valencia, candidata presidencial del uribismo
Senadora partidaria de Trump y su presión sobre Maduro.
- 1 minuto de lectura'
Abogada y filósofa de 47 años. Valencia es una firme defensora de Donald Trump y de su presión sobre Venezuela para obligar a la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
De ser elegida presidenta de Colombia, la candidata del Centro Democrático ya ha indicado que colaborará con los líderes de la oposición venezolana, Edmundo González y María Corina Machado.
El anuncio de la elección se hizo en evento público en el que el partido señaló que se hicieron dos consultas, una de ellas a 2.109 militantes mediante entrevistas y además de un sondeo a unos 5.000 simpatizantes de derecha.
Nieta del expresidente Guillermo León Valencia (1962-1966) y con tres periodos consecutivos en el legislativo, Valencia se impuso por encima de las también congresistas del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
Los otros precandidatos que salieron poco antes de la elección fueron Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe, y Andrés Guerra.
"Paloma representa todo lo que es la exigencia de la nueva política. Ella y sus compañeras no tienen manchas de corrupción", afirmó Uribe, en un mensaje virtual, en el que sostuvo que su partido tiene "una candidata con todos atributos para generar la confianza de las nuevas generaciones". (ANSA).
- 1
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 2
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir
- 3
Bausili descartó el levantamiento del cepo y dijo que los cambios en el dólar no aumentarán la inflación
- 4
“El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas