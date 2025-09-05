Colombia, Paraguay y Uruguay se suman a los clasificados al Mundial de 2026

Colombia, Paraguay y Uruguay se clasificaron este jueves para el Mundial de 2026 y ya son dieciséis las selecciones que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el año próximo en Norteamérica.

El combinado cafetero, su par guaraní y la Celeste se unieron de esta manera a los ya clasificados por Sudamérica, Argentina, Brasil y Ecuador, tras la disputa de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias regionales.

El martes, en el cierre del clasificatorio, Venezuela, séptima con 18 puntos, y Bolivia, octava con 17, se jugarán el cupo para el repechaje continental.

Además de los seis clasificados sudamericanos, el Mundial del año próximo ya tiene aseguradas las presencias de sus tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México, al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la confederación asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia

Zona Oceanía: Nueva Zelanda

