Colombia: Paro armado aleja al ELN de la paz, Defensora

La jefa del sistema estatal de derechos humanos aseguró que los paros armados crean las condiciones para generar desplazamiento, confinamiento, intimidaciones, restricciones a la movilidad y a la actividad económica, en particular en zonas rurales vulnerables, ante el anuncio del paro armado.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que desde ayer, cuando inició el paro armado, se han registrado 31 acciones violentas atribuidas al ELN, en su mayoría de impacto mediático; pese a ello, a la fecha hay una persona fallecida y otra herida en dos acciones violentas ejecutadas por esa organización.

"Hacemos un llamado enfático y directo a estos grupos armados para que levanten de inmediato e incondicionalmente el paro armado", reclamó Marín, que de paso le pidió a las autoridades reforzar la seguridad de "las zonas más expuestas, priorizando siempre la población civil". (ANSA).