Colombia: Paro armado aleja al ELN de la paz, Defensora
- 1 minuto de lectura'
La jefa del sistema estatal de derechos humanos aseguró que los paros armados crean las condiciones para generar desplazamiento, confinamiento, intimidaciones, restricciones a la movilidad y a la actividad económica, en particular en zonas rurales vulnerables, ante el anuncio del paro armado.
La jefa del sistema estatal de derechos humanos aseguró que los paros armados crean las condiciones para generar desplazamiento, confinamiento, intimidaciones, restricciones a la movilidad y a la actividad económica, en particular en zonas rurales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que desde ayer, cuando inició el paro armado, se han registrado 31 acciones violentas atribuidas al ELN, en su mayoría de impacto mediático; pese a ello, a la fecha hay una persona fallecida y otra herida en dos acciones violentas ejecutadas por esa organización.
"Hacemos un llamado enfático y directo a estos grupos armados para que levanten de inmediato e incondicionalmente el paro armado", reclamó Marín, que de paso le pidió a las autoridades reforzar la seguridad de "las zonas más expuestas, priorizando siempre la población civil". (ANSA).
- 1
Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
- 2
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 3
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir
- 4
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos