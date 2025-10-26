Colombia: partido político de Petro elige precandidato único de izquierda rumbo a comicios de 2026

BOGOTÁ (AP) — Simpatizantes del proyecto político del presidente colombiano Gustavo Petro acuden el domingo a las urnas para escoger en una consulta interpartidista al precandidato único de izquierda para las elecciones presidenciales de 2026.

Los votantes deberán elegir entre dos aspirantes del Pacto Histórico, como se denomina la coalición de varios movimientos de izquierda: el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho.

Un tercer aspirante registrado también aparece en la boleta electoral, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, pero se retiró a pocos días de la consulta, alegando incertidumbre jurídica.

El candidato de izquierda que sea electo en la jornada se medirá en marzo en una nueva votación frente a candidatos de centro con el fin de seleccionar a un solo aspirante que pueda enfrentar a la derecha colombiana en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, llegó al poder en representación del Pacto Histórico en agosto de 2022 para un periodo de cuatro años.

Petro anunció el domingo en su cuenta de X que ejercerá su derecho a votar en las elecciones como ciudadano y militante del que denominó “partido creado por el pueblo”.

Las urnas abrieron a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde. Podrá participar cualquier ciudadano, aunque no sea afiliado al Pacto Histórico.

La ley seca rige entre el domingo y el lunes mientras 37.500 policías vigilan la jornada.

En esta consulta también se escogerá a los aspirantes que representarán al Pacto Histórico en las elecciones legislativas para integrar la Cámara de Representantes y el Senado colombiano.

El senador Cepeda es visto como un político con trayectoria y larga militancia en la izquierda colombiana. Algunos analistas resaltan su trabajo por la paz y las víctimas del conflicto interno en Colombia.

Corcho es considerada como la nueva carta de la coalición y expertos como el catedrático en Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Yan Basset, dicen que Corcho apela a una base emergente de la izquierda que pide la renovación y que como exministra de Salud se ha identificado con la reforma de Petro para el sector.