Colombia.- Pasa a planta la mujer apuñalada en Formentera por su expareja
Colombia: Pasa a planta la mujer apuñalada en Formentera por su expareja
- 1 minuto de lectura'
Formentera, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
La mujer de nacionalidad colombiana de 35 años que este domingo fue apuñalada en Formentera ha pasado a planta en el Hospital Son Espases, en Mallorca, según han informado desde el centro. Cabe recordar que este domingo por la mañana un hombre, de nacionalidad colombiana y 27 años, asestó varias puñaladas a esta mujer, quien ingresó el mismo día en la UCI del hospital mallorquín, donde ha permanecido hasta ahora.
Según el SAMU 061, el suceso ocurrió sobre las 11.32 horas. La mujer fue inicialmente evacuada en taxi hasta el Hospital de Formentera, siendo interceptada por Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) a su llegada. Posteriormente, la mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 hasta el Hospital Universitario Son Espases.
Otras noticias de Violencia de género
- 1
San Bruno: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
- 2
Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
- 3
Investigación: evaluaron el riego por goteo enterrado con energía solar y el resultado fue sorprendente
- 4
Qué es el “bullying encubierto”, una tendencia que crece de la mano de WhatsApp: “La sacaron del grupo de Las reinas y quedó afuera de todo”