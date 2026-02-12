Colombia: pedirán que reclutamiento de menores sea tema de charlas de paz

"Una de las cosas que le voy a decir es: tenemos que subirle el perfil a que el no reclutamiento de niños y niñas sea un elemento esencial en los criterios que debe tener el Gobierno para continuar o no las negociaciones con los grupos armados ilegales", afirmó el nuevo jefe de la cartera de Justicia, en declaraciones a la prensa local.

Para Cuervo, el tema de la inclusión de menores de edad en el conflicto armado, como parte de los ejércitos de disidentes, bandas criminales y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), es "un tema no negociable".

"El Estado debería decir: «se quiere sentar a negociar con nosotros? Perfecto (...) y dentro de esos acuerdos humanitarios debería ser prioritario el no reclutamiento", afirmó.

En un informe reciente, la Defensoría del Pueblo aseguró que en 2025 fueron reclutados por la fuerza o mediante engaños un total de 257 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría por grupos armados ilegales.

A las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) se les atribuyó el 47,1% de los casos, seguido de disidencias sin identificar con el 15,6%, el ELN con el 11,7% y el llamado Clan del Golfo con el 8,2%. (ANSA).