Colombia-Perú: Lima protesta por sobrevuelo de avión colombiano
Aumentan tensiones en la disputada isla amazónica de Santa Rosa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Arana hizo esta declaración hoy en una conferencia de prensa con medios locales, expresando la sorpresa de la delegación por el sobrevuelo de la aeronave sin autorización de Lima, justo cuando al otro lado de la frontera, en la ciudad de Leticia, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmaba la soberanía de Bogotá sobre la isla Santa Rosa durante la celebración de la independencia de Colombia de España.
"El Gobierno solicitó de inmediato explicaciones por la vía militar y diplomática sobre este incidente, que primero nos causó sorpresa y luego indignación", declaró Arana, según el sitio web del periódico peruano El Comercio. (ANSA).
LA NACION
Otras noticias de Perú
Más leídas
- 1
Fijan un nuevo criterio de actualización en juicios laborales
- 2
“Agradecemos a quienes fueron parte”: la drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente
- 3
Atraparon al ladrón que había desvalijado un departamento en Palermo
- 4
Tras décadas de conflicto, Trump firma un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia en la Casa Blanca