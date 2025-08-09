Colombia-Perú: Lima protesta por sobrevuelo de avión colombiano

Arana hizo esta declaración hoy en una conferencia de prensa con medios locales, expresando la sorpresa de la delegación por el sobrevuelo de la aeronave sin autorización de Lima, justo cuando al otro lado de la frontera, en la ciudad de Leticia, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmaba la soberanía de Bogotá sobre la isla Santa Rosa durante la celebración de la independencia de Colombia de España.

"El Gobierno solicitó de inmediato explicaciones por la vía militar y diplomática sobre este incidente, que primero nos causó sorpresa y luego indignación", declaró Arana, según el sitio web del periódico peruano El Comercio. (ANSA).