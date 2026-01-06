Colombia: Petro anuncia movilizaciones pro soberanía para el miércoles

"Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país", afirmó el mandatario, en un par de mensajes en su cuenta de X.

Al parecer, el jefe de Estado espera que la mayor movilización se lleve a cabo en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, centro del poder local, donde prometió que hablará al "pueblo".

El mandatario mantiene una tensa confrontación verbal con su par de Estados Unidos, Donald Trump, que sostuvo que no veía imposible lanzar una acción militar contra Colombia similar a la realizada el fin de semana en Venezuela, que concluyó con la detención de Nicolás Maduro.

Petro pidió a sus compatriotas izar la bandera del país en las casas y reiteró el llamado a las calles el miércoles. "Ahora a defender la soberanía nacional", arengó. (ANSA).