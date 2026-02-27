Colombia: Petro anuncia viaje a EE. UU. pese a no tener visado

"Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jesse Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos. Que se eleve su luz al universo y su energía nos acompañe", puntualizó Petro desde su cuenta de X.

Lo particular del anuncio es que el mandatario colombiano no tiene visado para ingresar a Estados Unidos por decisión del gobierno de Donald Trump, que lo despojó del permiso de entrada a ese país en septiembre del año pasado, en medio de las tensiones políticas entre Bogotá y Washington.

Petro estuvo a inicios de este mes en la Casa Blanca, por invitación de Trump para sofocar los líos diplomáticos entre ambas naciones, para lo cual el gobierno norteamericano le expidió un visado temporal.

El sorpresivo anuncio de Petro también es llamativo, dado que el 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en el país y la costumbre es que el presidente esté en la jornada electoral y deposite el voto en el puesto designado para los mandatarios y los altos funcionarios en Bogotá. (ANSA).