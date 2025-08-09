Colombia: Petro aseguró que Maduro ayudó en lucha antidrogas

“En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar a los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar. No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”.

Así lo manifestó Petro en un mensaje desde su cuenta de X, en el que señaló que su país está listo para trabajar con cualquier nación que quiera enfrentar al narcotráfico, pero bajo el respeto de su soberanía.

Esta semana la fiscal estadounidense Pam Bondi anunció que su país elevó a US$50 millones la recompensa para quien ofrezca información que permita el arresto de Maduro, un hecho que fue rechazado por Caracas.

Bondi señaló a Maduro de ser "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo", al tiempo que aseguró que está vinculado a organizaciones terroristas y cárteles de la droga.

Petro manifestó hoy que "Venezuela necesita un diálogo abierto entre todas sus fuerzas para unas elecciones libres. Ni encarcelando dirigentes políticos, ni inhabilitándolos ni tampoco persiguiendo dirigentes oficialistas, con la amenaza de la cárcel o la muerte, permitirán una salida pacífica".

Sostuvo que "el camino de Venezuela es la libertad política y la plena soberanía" y aseguró que le ha propuesto a ese país una "mayor integración política, social y económica en una confederación de la Gran Colombia de nuestros tiempos". (ANSA).