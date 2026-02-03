Colombia: Petro avisa que quiere fortalecer unión con EEUU

"Hoy inicio mi agenda en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios", manifestó Petro desde su cuenta de X.

El mandatario llegó puntual a las 11 horas locales (16 GMT) a la Casa Blanca para la cita con Trump pactada el pasado 7 de enero, luego de una larga llamada telefónica y la invitación del mandatario estadounidense a Washington, en medio de tensiones políticas entre ambos.

Petro anexó a su mensaje una fotografía junto a una de sus hijas, Andrea Petro, una de sus nueras y una de sus nietas.

"Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el Presidente Trump", añadió el mandatario. (ANSA).