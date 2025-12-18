Colombia: Petro cree en "inocencia" de su exministro de Hacienda

"Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia.

No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el Ministerio y esa fue su ingenuidad", afirmó el mandatario, en un mensaje de X.

La opinión de Petro surge horas después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó encarcelar a Bonilla y al exministro de Interior Luis Fernando Velasco por delitos de corrupción ligados al giro de dineros a congresistas para asegurar el trámite de proyectos de ley en el Legislativo.

"Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas", afirmó el Jefe de Estado, quien se quejó por la actuación de la justicia, al sostener que como congresista denunció casos similares y no hubo arrestos.

La Sala Penal del Tribunal ordenó el encarcelamiento de Velasco como "presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, determinador del punible interés indebido en la celebración de contratos y como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer".

Mientras que en el caso de Bonilla se pidió su detención como responsable de los delitos de "concierto para delinquir, determinador del punible interés indebido en la celebración de contratos y como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer" (ANSA).