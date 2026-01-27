Colombia: Petro cree que sería reelegido si pudiera ser candidato

"Las encuestas dicen que si hubiera reelección, que (Juan Manuel, NDR) Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo (Alvaro, NDR) Uribe y no más, sería sobrado presidente de Colombia de lejos, creo que en primera vuelta", afirmó el mandatario en un evento público en Bogotá.

La más reciente encuesta de la firma privada Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada el fin de semana por la revista Cambio, reveló que el 48,8% de los encuestados tiene una imagen positiva del Presidente, frente al 42,1% que dijo tener una percepción negativa del Jefe de Estado, cuyo mandato concluye el próximo 7 de agosto.

En su intervención, el mandatario volvió a referirse a su llamado al "poder constituyente", que él mismo ha explicado es la capacidad que tendría el ciudadano de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para reformar aquellos artículos que, según Petro, impiden las reformas sociales, en particular las que él ha impulsado en el Congreso.

Petro sostuvo que pronto habrá un "revolcón" que permitirá un cambio en el Legislativo, cuyas elecciones son en marzo próximo, que sacará del poder a "una clase política corrupta y experta en la extorsión", al tiempo que le pidió a sus compatriotas no vender su voto. (ANSA).