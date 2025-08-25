Colombia: Petro critica visita de Duque a Netanyahu

“Les importa nada que haya un genocidio, que mueran por hambre personas, que bombardeen niños, lo han hecho también en Colombia. Perdieron el corazón”, disparó Petro desde X a un mensaje subido hoy a esa red social por Duque, que calificó como "un honor" visitar Israel y reunirse con su "amigo" Netanyahu.

“Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el Primer Ministro @netanyahu, con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022”, afirmó Duque.

El exmandatario estuvo acompañado por el empresario colombo-estadounidense Gabriel Gilinski y por Víctor Muñoz, su exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

“Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación I+D (@fimasd_org) @Vicmunro, conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia”, agregó Duque, que acompañó el mensaje con fotografías del encuentro. (ANSA).