Colombia: Petro cuestionó existencia actual de la OEA

"Ya esta institución que fue tan eficaz para unas épocas dejó de serlo y si no coge la eficiencia de esta época simplemente no tiene razón de ser, dinero un tanto perdido", expresó el mandatario durante su intervención en la Sesión Protocolaria como jefe de Estado en el seno de la OEA en Washington.

Petro criticó que desde 2023 se planteó a la OEA la inclusión de "los derechos de la mujer que no existen ahí, por los derechos de la naturaleza que no están ahí, por los derechos colectivos y sociales que no existen ahí".

"¨Pero hoy siglo 21, en el año en que estamos 2026 es suficiente? ¨O si no es suficiente y nos mantenemos ahí, no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos?, es un poco la pregunta que me hago", afirmó el mandatario, en su última intervención ante ese foro, dado que su mandato concluye el próximo 7 de agosto.

El Jefe de Estado comparó la situación de la OEA, en donde se "necesitaba una reforma y no para recortar derechos sino para aumentarlos", con Naciones Unidas, de la que dijo perdió su razón de existir, por no poder impedir el genocidio en Gaza.

"En la OEA es el mismo problema en la ONU que no pudo detener el genocidio en Gaza, si Naciones Unidas se fundó para que no hubiera más genocidios como los alemanes nazis, pero no pudo detener el genocidio en Gaza entonces para qué sirve", recalcó. (ANSA).