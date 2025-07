Colombia: Petro culpa a exministro de engaño sobre carbón a Israel

“Mi exministro de Comercio anterior Reyes me engañó, me llevó el decreto, no pasó por filtros jurídicos porque alguien se habría dado cuenta; había dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón a Israel. Reyes, cómplice del genocidio en Gaza”, acusó el mandatario.

Lo hizo durante su intervención en la VII Reunión de Ministros y Ministras de Energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se adelanta en Bogotá, en la que pidió que el embajador de Colombia en Suiza le pregunte a ese gobierno qué debe pasar con la multinacional Glencore, propietaria de la mayor mina de carbón a cielo abierto de la región, llamada El Cerrejón.

“Yo quiero saber del gobierno y el pueblo suizo qué hacemos con Glencore que está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas 'C' con el carbón colombiano, cuando el Presidente decretó que no”, puntualizó el mandatario.

Petro lamentó que sus órdenes no sean respetadas por sus subalternos. “O sea, ¿el Presidente de Colombia no tiene poder, soy un cascarón aquí, un títere de un teatro que llaman política y la política real, es decir el poder, está en otro lado?”, cuestionó.

La semana anterior el jefe de Estado pidió que se abriera una investigación contra Glencore y la también multinacional Drummond, por presuntamente mantener sus despachos a Israel, pese a la prohibición interna. (ANSA).