Colombia: Petro da su versión sobre ataque a policías

Según el mandatario, "el lugar donde se posó el helicóptero con éxito, en lo alto de una colina, ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo".

La versión del jefe de Estado aparentemente rebate la idea de que el helicóptero fue impactado por un dron cargado con explosivos.

Cuando aterrizó el helicóptero, la zona estaba libre de ataque.

En el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron de la profundidad en que estaban y explotaron en la superficie", afirmó desde su cuenta en la red X.

Para el presidente, había una trampa premeditada en el lugar donde se registró la tragedia y aseguró que existe un video de lo ocurrido, hecho por uno de los policías que murió.

La mayoría de miembros de la policía que ya rodeaban el helicóptero para subirse a él, murieron, incluido el subteniente que grababa toda la operación. El celular quedó como mudo testigo con la grabación hecha", puntualizó Petro, que insistió en que se trató de una "trampa".

Aseguró que no se arrepiente de su búsqueda de la paz negociada y sostuvo que mientras Estados Unidos quiere que se erradiquen los cultivos ilícitos para que se reduzca el ingreso de cocaína, su gobierno quiere que no haya más sembradíos de ese tipo para restarle fuerza económica a los grupos armados ilegales. (ANSA).