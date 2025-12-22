Colombia: Petro defiende la emergencia económica colombiana

El Gobierno expedirá en los próximos días un decreto de emergencia económica con el que busca recaudar cerca de US$4.300 millones en impuestos, recursos con los que espera estabilizar las finanzas estatales, tras la negativa reciente del Legislativo de aprobar una reforma económica.

"Las condiciones de la emergencia por este hecho es evidente, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre", afirmó el mandatario desde su cuenta de la red social X.

Analistas, legisladores y expertos estiman que el decreto de emergencia económica del Ejecutivo no superaría la revisión en la Corte Constitucional, dado que ese tipo de recursos jurídicos están limitados para hechos sobrevinientes justificados en razón a una emergencia por cuenta de una catástrofe.

Petro admitió que el decreto de emergencia estará basado "en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso" rechazaron y sostuvo que, contrario a la versión de la prensa, la iniciativa está diseñada para que los "megarricos" le retornen al país parte de los beneficios de una política económica centrada en sus ganancias. (ANSA).