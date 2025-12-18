Colombia: Petro denuncia irregularidades en aduanas

"Hemos encontrado, y de eso se trata, que el software con que se hacen los registros de importaciones, por donde se debe detectar el contrabando, o de declaraciones de renta, donde se debe detectar la cantidad de impuestos que entran, y otros, está hecho, esas son las palabras que voy a subrayar: está hecho para robar", afirmó el mandatario en conferencia de prensa, en Casa de Gobierno.

De acuerdo a la denuncia del mandatario, una de las plataformas usadas por el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es manipulada desde dentro de esa entidad y desde afuera, por sectores de la mafia para lavar dinero del tráfico de drogas.

Petro no cuantificó la cifra de dinero perdido, solo señaló que la investigación hecha al interior de la DIAN reveló 499 procesos de importación al país en los que se detectó la manipulación, al advertir que en cada acción pudo haber ingresado hasta 200 contenedores con mercancías de contrabando.

Añadió que por esta y otras irregularidades detectadas en la DIAN se envió a la Fiscalía un listado con los nombres de 116 funcionarios sospechosos de actos contra la ley, al tiempo que señaló que las irregularidades se han detectado en Cartagena de Indias (norte), en los aeropuertos de Medellín (noroeste) y Bogotá, y en cuatro las zonas francas. (ANSA).